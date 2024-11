Lanazione.it - Alluvione, un anno dopo. Due volte senza casa: “Sfrattati dal fiume di fango, spesi tutti i nostri risparmi”

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 2 novembre 2024 – Duealluvionati. La prima nel 1991, la seconda appena unfa. Sempre nella lorodi via Tipitapa. Ma con una dignità da vendere. Lo vedi da come si muovono, come parlano, come raccontano tutto quello che hdovuto passare. Con le difficoltà di una quotidianità che ancora non è ripresa appieno, fatta anche di stanze da risistemare e ricordi persi per sempre. Fulvio Lazzeri, 72 anni, e Tiziana Roghi, 69, hla propria abitazione al piano terra in un complesso di villette a schiera, alcune a più piani, altre no. Villa Montalvo a due passi. E se ventiquattro anni fa fu il Bisenzio a travolgere e distruggere le loro cose, con quasi due metri d’acqua, l’ultima volta è stata la Marina. Anzi, iltrasportato dalla Marina.