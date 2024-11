Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta della Fondazione. Frascarelli e il piano per il territorio:: "Così combattiamo la povertà e aiutiamo giovani e disabili"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Maurizioricopre la carica di PresidenteCarisap dal 31 ottobre 2023. Lo abbiamo intervistato, per saperne di più sul funzionamento e sui progetti. Presidente Maurizio, quali sono le modalità operativeCarisap? "LaCassa di Risparmio di Ascoli Piceno dispone di un proprio patrimonio, investito in attività diversificate, prudenti e fruttifere. Non avendo finalità di lucro, essa persegue unicamente scopi di utilità sociale. Dagli utili derivanti dbuona gestione degli investimenti, latrae le risorse per supportare attività di interesse collettivo, per lo sviluppo sociale, culturale ed economicopropria comunità di riferimento. Gli obiettivi triennali sono perseguiti tramite interventi diretti, bandi ed erogazioni che prevedono il coinvolgimento degli enti del Terzo settore".