WWE: Svelati i piani originari per un match di Crown Jewel - Siamo ormai alla vigilia di Crown Jewel 2024, prossimo PLE della WWE in Arabia Saudita. Sette match sono stati annunciati per la serata di Riyad: tra questi, è stato organizzato un Fatal Four Way di coppia per il titolo Tag Team femminile, che vedrà le campionesse Bianca Belair e Jade Cargill difendere le cinture contro Damage CTRL, rappresentata da IYO SKY e Kairi Sane, Chelsea Green e Piper Niven, e il team di Lash Legend e Jakara Jackson, che rappresentano i Meta-Four in NXT e che sono alla prima apparizione in un pay-per-view nel main roster. A quanto pare, però, i piani iniziali per lo show prevedevano un altro match femminile. Un infortunio ha cambiato i piani Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nella newsletter del Wrestling Observer, infatti, il programma iniziale prevedeva un altro incontro: Rhea Ripley contro Raquel Rodriguez.

