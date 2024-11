Gaeta.it - Violenza Sulle Strade: Scontri Tra Tifosi Del Catania E Della Cavese Sull’A2

Leggi tutto su Gaeta.it

(Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Tensione esono emerse la notte scorsa sul tratto dell’autostrada A2, dove si sono registratitra idele quelli. Entrambi i gruppi stavano tornando dalle trasferte che li avevano visti protagonisti a Torre del Greco e Messina. L’episodio, che ha attirato l’attenzione per la sua drammaticità, si è verificato vicino allo svincolo di Tarsia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli eventi sportivi e sul comportamento dei. Dettagli dello scontro Glitra i gruppi disi sono caratterizzati per l’uso di petardi, pietre e bottiglie di vetro, creando una situazione di grande confusione e paura. Laha raggiunto un picco quando sono stati impiegati anche bastoni e spranghe di ferro, segno di come la tensione sia sfociata in un vero e proprio scontro fisico.