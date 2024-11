Vaticano, Papa Francesco: “Vicino al popolo di Valencia” (Di venerdì 1 novembre 2024) Nuovo messaggio di vicinanza del Papa al popolo spagnolo, colpito dal maltempo soprattutto a Valencia e nella sua regione. Il pensiero di Papa Francesco al termine dell’Angelus è andato “a quanti sono stati colpiti dalle alluvioni” in Spagna e ha chiesto di pregare “per la comunità Valenciana travolta dalla tempesta Dana, per i defunti e i loro cari”. Bergoglio ha chiesto di fronte a “queste catastrofi ambientali” di sostenere “chi soffre e chi porta soccorso” ribadendo la “vicinanza al popolo di Valencia“. A Gaza massacrati bambini e donne innocenti In guerra “soffrono gli innocenti e penso alle 153 donne e bambini massacrati nei giorni scorsi a Gaza“, ha poi dichiarato Bergoglio al termine dell’Angelus.  “La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile perché è il trionfo della menzogna e della falsità ”, ha detto ancora il Santo Padre affacciato su piazza San Pietro. Lapresse.it - Vaticano, Papa Francesco: “Vicino al popolo di Valencia” Leggi tutto su Lapresse.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Nuovo messaggio di vicinanza delalspagnolo, colpito dal maltempo soprattutto ae nella sua regione. Il pensiero dial termine dell’Angelus è andato “a quanti sono stati colpiti dalle alluvioni” in Spagna e ha chiesto di pregare “per la comunitÃna travolta dalla tempesta Dana, per i defunti e i loro cari”. Bergoglio ha chiesto di fronte a “queste catastrofi ambientali” di sostenere “chi soffre e chi porta soccorso” ribadendo la “vicinanza aldi“. A Gaza massacrati bambini e donne innocenti In guerra “soffrono gli innocenti e penso alle 153 donne e bambini massacrati nei giorni scorsi a Gaza“, ha poi dichiarato Bergoglio al termine dell’Angelus.  “La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile perché è il trionfo della menzogna e della falsità ”, ha detto ancora il Santo Padre affacciato su piazza San Pietro.

