Ilmessaggero.it - Valencia, non arrivano gli aiuti e i cadaveri ancora nelle auto. «Siamo stati abbandonati» Leggi tutto su Ilmessaggero.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilmessaggero.it: Lo fa trattenendo la rabbia: «Non solo l?allarme non è stato dato, non solo ci è arrivato il messaggio di alert alle 8 di sera, quando l?apocalisse era già

Alluvione in Spagna, il video che può incastrare il governatore di Valencia sui ritardi. “Poche ore prima negava i pericoli”

(repubblica.it)

La polemica politica sull’allerta inviata alla popolazione ore dopo la comunicazione dell’Agenzia statale di meteorologia. Il premier Sánchez, sui luoghi ...

Valencia, decine di corpi ancora sepolti: «È un'ecatombe». Il reportage del dolore: dove si faceva festa ora lacrime e morte

(leggo.it)

Il bilancio delle vittime nell'alluvione in Spagna è agghiacciante. L'ultimo aggiornamento ufficiale parla di almeno 158 morti confermati, ma si continuano a cercare dispersi, che ...

Spagna, viaggio a Valencia nell’area più colpita dall’alluvione: “Vivi per miracolo ma abbiamo perso tutto”

(lapresse.it)

Le strade dell’area metropolitana di Valencia sono piene di fango ... Alcuni si lamentano degli aiuti che non arrivano e in molti si domandano cosa ne sarà di loro dopo aver perso gli affetti, le case ...

Alluvione a Valencia in Spagna, apocalisse e morti ma non solo: pioggia di sassi, predatori, fughe disperate

(notizie.virgilio.it)

