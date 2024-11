Stile Japandi? In realtà, è molto più di questo: è una tendenza che sta conquistando tantissime persone in ogni parte del mondo, un incrocio tra lo Stile giapponese e lo Stile scandinavo. Probabilmente avrete già visto alcune ispirazioni di questo design su Instagram: le stanze appaiono sobrie, se non spoglie, ma in qualche modo risultano ugualmente morbide, dove tutto è stato strategicamente pensato per un living wow. Un incrocio estetico multiculturale che promette di rinnovare le nostre case con la formula less is more. cos’è lo Stile Japandi Vagamente scandinavo, un tocco orientale, senza che, però, l’ago penda troppo da una parte o dall’altra: lo Stile Japandi è la nuova tendenza – anzi, filosofia – delle nostre case. Una fusione delle due culture che più di tutto hanno puntato sul less is more. Senza esagerazioni. Dilei.it - Stile Japandi, che cos’è e come arredare la tua casa Leggi tutto su Dilei.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dilei.it: Avete mai sentito parlare dello? In realtà, è molto più di questo: è una tendenza che sta conquistando tantissime persone in ogni parte del mondo, un incrocio tra logiapponese e loscandinavo. Probabilmente avrete già visto alcune ispirazioni di questo design su Instagram: le stanze appaiono sobrie, se non spoglie, ma in qualche modo risultano ugualmente morbide, dove tutto è stato strategicamente pensato per un living wow. Un incrocio estetico multiculturale che promette di rinnovare le nostre case con la formula less is more.loVagamente scandinavo, un tocco orientale, senza che, però, l’ago penda troppo da una parte o dall’altra: loè la nuova tendenza – anzi, filosofia – delle nostre case. Una fusione delle due culture che più di tutto hanno puntato sul less is more. Senza esagerazioni.

