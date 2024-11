Rimini, agricoltore muore schiacciato dal muletto - Montescudo (Rimini), 1 novembre 2024 - È morto schiacciato. schiacciato dallo stesso muletto a bordo del quale si trovava nella strada provinciale di Montescudo, all’altezza dei capannoni della sua azienda agricola, mentre era impegnato a trasportare il mezzo su un rimorchio agganciato ad un trattore. È morto così questo pomeriggio intorno alle 16.45 Gilberto Tonini, 71 anni. Lavorando. Il titolare dell’azienda agricola Fratelli Tonini e presidente della Pro Loco di Montescudo è rimasto schiacciato proprio a due passi da casa, ritrovato da una pattuglia dei carabinieri della stazione locale che casualmente stava transitando in quel momento nella zona, all’altezza del civico 131. I militari dell’Arma si sono trovati davanti al muletto completamente ribaltato su un fianco e avvicinandosi hanno notato subito Tonini sotto al mezzo pesante. Ilrestodelcarlino.it - Rimini, agricoltore muore schiacciato dal muletto Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it (Ilrestodelcarlino.it - venerdì 1 novembre 2024)- Montescudo (), 1 novembre 2024 - È mortodallo stessoa bordo del quale si trovava nella strada provinciale di Montescudo, all’altezza dei capannoni della sua azienda agricola, mentre era impegnato a trasportare il mezzo su un rimorchio agganciato ad un trattore. È morto così questo pomeriggio intorno alle 16.45 Gilberto Tonini, 71 anni. Lavorando. Il titolare dell’azienda agricola Fratelli Tonini e presidente della Pro Loco di Montescudo è rimastoproprio a due passi da casa, ritrovato da una pattuglia dei carabinieri della stazione locale che casualmente stava transitando in quel momento nella zona, all’altezza del civico 131. I militari dell’Arma si sono trovati davanti alcompletamente ribaltato su un fianco e avvicinandosi hanno notato subito Tonini sotto al mezzo pesante.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dal muletto; Si ribalta col trattore nel campo, paura per anziano; Incidente in campagna:sotto al suo trattore; Tragedia nel Foggiano,da un trattore;dal trattore,di 62 anni; Il trattore si ribalta,un78enne; Approfondisci 🔍

Schiacciato da un muletto, muore in un campo nel Riminese

(ansa.it)

E' stato schiacciato da un muletto che tentava di caricare su un carrello agganciato ad un trattore, Gilberto Tonini, 71 anni presidente della Pro Loco di Montescudo, piccolo comune della Valconca nel ...

Schiacciato dal muletto nella sua azienda: agricoltore muore a 63 anni

(messaggeroveneto.gelocal.it)

Il sentiero che termina là dove inizia il racconto di una vita spesa al servizio della terra, dei suoi doni. Vita spezzata sul lavoro, sotto il sole di questi giorni alleato. Fra gli attrezzi di ...

Schiacciato dal muletto nella sua azienda: agricoltore muore a 63 anni

(necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it)

L’incidente a Gemona: Mauro Zearo stava effettuando delle riparazioni quando, per cause al vaglio dei carabinieri, è stato travolto dal mezzo Il sentiero che termina là dove inizia il racconto di una ...

Tragedia a Toscolano: anziano muore schiacciato dal trattore

(gardanotizie.it)

Tragedia a Toscolano: un anziano muore schiacciato dal trattore durante lavori di manutenzione. Un incidente mortale da analizzare.