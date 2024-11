Regionali, Proietti sui comuni minori: "Asili nido gratis e fondi per la prima casa: i giovani devono restare" - Continua nelle zone interne Regionali "Il cammino per l'Umbria" della candidata alla presidenza della Regione Stefania Proietti (centrosinistra) per fare un focus sulla qualità dei servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità ) di queste zone e sulla proposta di una promozione turistica e dei Perugiatoday.it - Regionali, Proietti sui comuni minori: "Asili nido gratis e fondi per la prima casa: i giovani devono restare" Leggi tutto su Perugiatoday.it (Perugiatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Continua nelle zone interne"Il cammino per l'Umbria" della candidata alla presidenza della Regione Stefania(centrosinistra) per fare un focus sulla qualità dei servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità ) di queste zone e sulla proposta di una promozione turistica e dei

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sui: "Asili nido gratis e fondi per la prima casa: i giovani devono restare"; 50 anni Anci Umbria, Gori (coordinatore piccoli):“Lavoro sempre a fianco dei piccoli”; Sindaca di Assisi, Stefania, Riflette sulla Candidatura per la Regione Umbria;ucraini soli in Italia: ipiù piccoli chiedono aiuto al governo; Approfondisci 🔍

Comuni, tagli da 3,5 miliardi agli investimenti 2025-2029

(msn.com)

5 milioni dei fondi per investimenti comunali veicolati dalle Regioni, nel sistema introdotto dalla manovra per il 2019, altri 400 milioni negli ultimi due anni del quinquennio saranno cancellati per ...

Regionali, Proietti (centrosinistra) accordo con Cgil: "Un tavolo di lavoro comune per decidere il futuro dell'Umbria"

(perugiatoday.it)

"Se saremo eletti, propongo di istituire un tavolo permanente in Regione al quale inviteremo tutte le sigle sindacali e gli altri enti di mediazione per progettare insieme il futuro dell'Umbria e ...

Regionali, Proietti prosegue il suo ‘Cammino per l’Umbria’ al Trasimeno

(umbria24.it)

La candidata Presidente alla Regione ... non si scherza – ha detto Proietti – il commissario lo avevamo proposto due anni fa come Provincia di Perugia e avevamo indicato per questo ruolo il presidente ...

Proietti attacca sul Trasimeno: "I sindaci hanno fatto il possibile. Le colpe sono della Regione"

(lanazione.it)

Commissario proposto due anni fa, ma all’Unione dei Comuni hanno bloccato i fondi". Continua il giro della regione per Stefania Proietti, candidata presidente del centrosinistra. Il suo ...