Gaeta.it - Raid notturni in Gaza: 47 palestinesi uccisi, tra cui donne e bambini

Un nuovo episodio drammatico si è consumato nella Striscia di Gaza, dove un'intensa serie di raid notturni da parte delle forze israeliane ha portato alla morte di quarantasette palestinesi. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riportato che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Gli attacchi hanno colpito principalmente la città di Deir al-Balah, il campo profughi di Nuseirat e la città di Al-Zawaida, segnando un ennesimo capitolo in un conflitto già teso. Dettagli dei raid notturni Secondo quanto comunicato da Wafa, le operazioni militari israeliane si sono concentrate in specifiche aree della Striscia, infliggendo ingenti perdite civili. A Nuseirat, in particolare, diversi raid hanno distrutto case, molte delle quali ospitavano famiglie sfollate a causa delle precedenti violenze.