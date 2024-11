Pernigotti e Walcor presentano novità dolciarie in un eventi a Novi Ligure - Facebook WhatsApp Twitter Un importante incontro si è svolto a Novi Ligure, dove Pernigotti e Walcor hanno convocato la rete vendita per presentare una serie di Novità sui loro prodotti. Le due aziende, che sono state acquisite da J.P. Morgan nel 2022, puntano su un rinnovato slancio commerciale, con l’intento di legare tradizione e innovazione. Questo evento si è tenuto all’interno del Museo dei Campionissimi, un luogo emblematico della cultura ciclistica, e ha visto la partecipazione di importanti figure locali. Il contesto del sales meeting Durante il Sales Meeting, il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, ha messo in evidenza il forte legame tra l’amministrazione municipale e Pernigotti. Il primo cittadino ha espresso l’importanza di preservare l’identità storica dell’azienda, sottolineando come il marchio rappresenti un simbolo per la comunità. Gaeta.it - Pernigotti e Walcor presentano novità dolciarie in un eventi a Novi Ligure Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Un importante incontro si è svolto a, dovehanno convocato la rete vendita per presentare una serie disui loro prodotti. Le due aziende, che sono state acquisite da J.P. Morgan nel 2022, puntano su un rinnovato slancio commerciale, con l’intento di legare tradizione e innovazione. Questo evento si è tenuto all’interno del Museo dei Campionissimi, un luogo emblematico della cultura ciclistica, e ha visto la partecipazione di importanti figure locali. Il contesto del sales meeting Durante il Sales Meeting, il sindaco di, Rocchino Muliere, ha messo in evidenza il forte legame tra l’amministrazione municipale e. Il primo cittadino ha espresso l’importanza di preservare l’identità storica dell’azienda, sottolineando come il marchio rappresenti un simbolo per la comunità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:novità dolciarie in un eventi a Novi Ligure;le novità per Natale e Pasqua;le novità per Natale e Pasqua;a Marca 2024 le ultime novità di prodotto; Bambina di 8 anni crea chatbot da sola: AI news intervista in esclusiva il papà;le novità autunno-inverno 2023; Approfondisci 🔍

Pernigotti e Walcor presentano le novità per Natale e Pasqua

(ilpiccolo.net)

Pernigotti e Walcor svelano le novità per Natale e Pasqua al Museo dei Campionissimi, con il sostegno del Comune di Novi Ligure ...

Pernigotti si rinnova e lancia il fashion short film “Rinascimento Italiano”

(msn.com)

ha dichiarato Luigi Leonetti, Marketing & Sales Director di Pernigotti e Walcor. E ancora ... Pernigotti – Rinascimento Italiano è stato presentato il 1 dicembre a Milano presso The Dome ...

Tutte le Novità moto Harley Davidson 2025: Cosa Aspettarsi da EICMA 2024

(crazywheels.it)

L'EICMA (Esposizione Internazionale del Ciclo e del Motociclo) è uno degli eventi più attesi nel panorama motociclistico mondiale, dove i principali costruttori presentano le loro ultime novità e ...

Italia a Tavola è un quotidiano di enogastronomia e accoglienza

(italiaatavola.net)

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Credits - Policy - PARTNER - EURO-TOQUES | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548 Italia a ...