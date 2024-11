Ilfattoquotidiano.it - New York Times: “Il veliero Bayesian affondò a causa di vulnerabilità strutturali”. Il costruttore: “Ridicolo”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Secondo una ricostruzione del quotidiano statunitense New, il, affondato in pochi minuti durante una tempesta mentre era ormeggiato al largo di Palermo, calò a picco adel maxi albero da 72 metri, il più alto del mondo. Il giornale scrive che ilda 40 milioni di dollari era “vulnerabile” adelle dimensioni dell’albero, del peso di 40 tonnellate, e dell’ingegneria strutturale necessaria per ospitarlo avrebbero facilitato il ribaltamento della barca. Nel suo articolo il Newcita “Documenti tecnici ottenuti dale simulazioni al computer” che “mostrano che ilera suscettibile ad essere abbattuto durante una tempesta e che sarebbe affondato rapidamente”. Il super-albero sarebbe stata un’ anomalia: le altre nove barche della stessa classe sono infatti dotate di due alberi.