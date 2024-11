Music by John Williams: La Recensione (Di venerdì 1 novembre 2024) È arrivato oggi su Disney+ il documentario su John Williams, uno dei più grandi compositori che il cinema abbia mai visto. Le sue colonne sonore sono state tra le più iconiche e riconoscibili della storia; da Star wars a Lo Squalo, in quest’opera dedicata a Williams vediamo la sua commovente carriera, piena di ricordi e frammenti delle storie che lui ha contribuito a portare in vita. Music by John Williams è un documentario come tanti altri, non ha uno stile particolare o innovativo, eppure entusiasma: viene ripercorsa la carriera e la vita personale del compositore, vengono intervistati parenti, colleghi, collaboratori e amici del famosissimo Musicista. Tra i più importanti: Steven Spielberg. Nerdpool.it - Music by John Williams: La Recensione Leggi tutto su Nerdpool.it (Di venerdì 1 novembre 2024) È arrivato oggi su Disney+ il documentario su, uno dei più grandi compositori che il cinema abbia mai visto. Le sue colonne sonore sono state tra le più iconiche e riconoscibili della storia; da Star wars a Lo Squalo, in quest’opera dedicata avediamo la sua commovente carriera, piena di ricordi e frammenti delle storie che lui ha contribuito a portare in vita.byè un documentario come tanti altri, non ha uno stile particolare o innovativo, eppure entusiasma: viene ripercorsa la carriera e la vita personale del compositore, vengono intervistati parenti, colleghi, collaboratori e amici del famosissimoista. Tra i più importanti: Steven Spielberg.

