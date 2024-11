Unlimitednews.it - Motta “Dobbiamo fare meglio a livello collettivo”

Leggi tutto su Unlimitednews.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Unlimitednews.it: TORINO (ITALPRESS) – “, compattarci ed essere aggressivi per lasciare meno spazio e tempo agli avversari sia per contrattaccare che per scegliere la migliore giocata. E questo si fa da squadra, per non permettere all’avversario di stare comodo in campo”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Thiago, alla vigilia della sfida di campionato sul terreno dell’Udinese. “Vlahovic? Insieme agli altri devesia in fase offensiva che difensiva. Questa è la cosa che conta di più, non quanti palloni si toccano – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Ad Udineandare convinti perrisultato e scalare la classifica”. Per quanto riguarda la rosa a disposizione, Thiagoha ammesso che “domani non ci saranno nè Douglas Luiz nè Nico Gonzalez. Vedremo per le prossime. Koopmainers? Sta migliorando.