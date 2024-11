Motomondiale: Ufficiale, annullato il GP di Valencia (Di venerdì 1 novembre 2024) MotoGP: "La nuova sede e le date saranno annunciate non appena confermate". ROMA - annullato ufficialmente il GP di Valencia della Motomondiale. "In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGP è al fianco della comunità di Valencia. I nostri cuori sono con tutti coloro c Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Ufficiale, annullato il GP di Valencia Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 1 novembre 2024) MotoGP: "La nuova sede e le date saranno annunciate non appena confermate". ROMA -ufficialmente il GP didella. "In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGP è al fianco della comunità di. I nostri cuori sono con tutti coloro c

Comunicazione ufficiale di Dorna dopo l'alluvione che ha colpito il sud-est della Spagna: Dopo aver attentamente valutato il potenziale impatto positivo delle gare in date ritardate, la MotoGP e le au ...