incidente? A raccontare il curioso aneddoto all'Adnkronos – nell'anno in cui si intrecciano le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della nascita della Dc e del settantesimo della scomparsa di Alcide De Gasperi – è Maurizio Eufemi, già senatore e dal 1979 al 1983 assistente del Leggi tutto su Periodicodaily.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Periodicodaily.com: (Adnkronos) – Lo sapete che la Dc si chiamò "cristiana" per un? A raccontare il curioso aneddoto all'Adnkronos – nell'anno in cui si intrecciano le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della nascita della Dc e del settantesimo della scomparsa di Alcide De Gasperi – è, già senatore e dal 1979 al 1983 assistente del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La Dc? "Si chiamò 'Cristiana' per un incidente"; Giustizia e politica, seminario all’Istituto Sturzo, scrigno della memoria Dc.: “Un’occasione perduta”; La prima a Roma di Iniziativa popolare per radunare l'area popolare, cattolico democratica, liberale. L'ex Dc, insomma - ItaliaOggi.it; Personaggi e storie - Le interviste di. Giorgio Postal, prezioso testimone della costruzione del "pacchetto" per l’Alto Adige; La Galleria di. Calogero Mannino, enfant prodige della politica; La Dc era un partito di correnti già con De Gasperi. Il punto di crisi fu quando si divisero sulle alleanze politiche; Approfondisci 🔍

Maurizio Eufemi: "La Dc fu 'Cristiana' per un incidente, ecco perché"

(msn.com)

(Adnkronos) - Lo sapete che la Dc si chiamò "cristiana" per un incidente? A raccontare il curioso aneddoto all'Adnkronos - nell'anno in cui si intrecciano le celebrazioni per l'ottantesimo anniversari ...

Tassone: “Fare luce sui disegni che hanno azzoppato partiti e in particolare la Dc”

(catanzaroinforma.it)

Da tempo avverto che c’è un interesse di fare luce sui disegni che hanno azzoppato i partiti,liquidata la politica e dilapidato un patrimonio di cultura democratica costruito con tanti sacrifici. Nasc ...

Ford Transit Van Furgone 300 2.0 TD/100 cat PC-TM-DC Fu. : scheda tecnica

(automoto.it)

Versione 300 2.0 TD/100 cat PC-TM-DC Fu. (03/2004 - 06/2006) 300 2.0 TD/100 cat PC-TM-DC Fu. (09/2000 - 03/2004) 03/2004 - 06/2006 09/2000 - 03/2004 Ford Transit Van Furgone 300 2.0 TD/100 cat PC ...

Ford Transit Van Furgone 300 2.0 TD/100 cat PM-TA-DC Fu. : scheda tecnica

(automoto.it)

Versione 300 2.0 TD/100 cat PM-TA-DC Fu. (03/2004 - 06/2006) 300 2.0 TD/100 cat PM-TA-DC Fu. (09/2000 - 03/2004) 03/2004 - 06/2006 09/2000 - 03/2004 Ford Transit Van Furgone 300 2.0 TD/100 cat PM ...