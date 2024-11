italiani fermati in aeroporto a Buenos Aires (Argentina), poco prima dell'imbarco per l'Europa, ha la neonata in affidamento, almeno in misura provvisoria. I due si sono Leggo.it - Maternità surrogata, la neonata affidata ai due italiani in Argentina. Si indaga sul «turismo procreativo»: verifiche su 147 nascite Leggi tutto su Leggo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Leggo.it: La coppia difermati in aeroporto a Buenos Aires (), poco prima dell'imbarco per l'Europa, ha lain affidamento, almeno in misura provvisoria. I due si sono

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Argentina, fermata coppia di italiani con una bambina nata da maternità; Maternità, laai due italiani in Argentina. Si indaga sul «turismo procreativo»: ve; Argentina, la bimba nata da maternitàè con i due italiani; La coppia italiana con la bimba nata da maternitàè bloccata in Argentina; Maternità: coppia di italiani bloccata in Argentina con una; Bimba nata con utero in affitto e abbandonata, a processo anche la moglie; Approfondisci 🔍

Bimba da maternità surrogata in Argentina, affidata alla coppia italiana: «Non ce ne andiamo senza di lei»

(informazione.it)

Hanno trovato un appartamento a poca distanza dalla clinica dove il 10 ottobre scorso è nata la piccola Agata (il nome è di fantasia). E rimarranno lì finché non riusciranno a partire con lei. La copp ...

La coppia di genitori nei guai in Argentina per la maternità surrogata: «Tanti italiani scapperanno all’estero»

(informazione.it)

La coppia italiana fermata in aeroporto a Buenos Aires con una bambina nata da maternità surrogata rischia un procedimento penale in Italia. Fabio, medico oncologo di Padova, e l’infermiere Gaetano ...

La coppia italiana con la bimba nata da maternità surrogata è bloccata in Argentina

(today.it)

La piccola è stata affidata ai due uomini, un oncologo di Padova e il suo compagno, che però al momento non possono lasciare il Paese ...

Argentina, la bimba nata da maternità surrogata è con i due italiani

(ansa.it)

La madre della bambina al centro del caso legato alla gestazione per altri che ha portato al fermo di due italiani in Argentina, tra cui un oncologo di Padova, è stata contattata su un gruppo di Faceb ...