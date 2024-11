Manovra approvata dall'esecutivo Meloni? "E' la prima volta che un governo manda al Parlamento una Legge di Bilancio già fatta e poi incontra per le parti, senza farlo prima. Hanno già deciso tutto. Questa cosa non era mai successa. Sbircialanotizia.it - Manovra, Landini attacca: “Legge in Parlamento senza confronto, balle su sanità” Leggi tutto su Sbircialanotizia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sbircialanotizia.it: Il segretario generale della Cgil: "Hanno già deciso tutto. Questa cosa non era mai successa" Laapprovata dall'esecutivo Meloni? "E' la prima volta che un governo manda alunadi Bilancio già fatta e poi incontra per le parti,farlo prima. Hanno già deciso tutto. Questa cosa non era mai successa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "già decisa da governo e balle su sanità"; Cgil e Uil, Sciopero generale di 8 ore, venerdì 29 novembre, per cambiare ladi bilancio; Cgil e Uil, sciopero generale: «Cambi radicali alla»; Sciopero generale, lo scontro tra governo e sindacati: Salvini, la Cisl non aderisce; Migranti e decreto Paesi sicuri, La Russa: "Giudici Bologna? Prevale ideologia sulla";2025: modifiche in vista. La Cgil chiama allo sciopero generale; Approfondisci 🔍

Manovra, Landini attacca: “Legge in Parlamento senza confronto, balle su sanità”

(msn.com)

(Adnkronos) – La manovra approvata dall'esecutivo Meloni? "E' la prima volta che un governo manda al Parlamento una legge di Bilancio già fatta e poi incontra per le parti, senza farlo prima. Hanno gi ...

Sbarra (Cisl): «Perché il 29 non scioperiamo: la manovra si può migliorare ma il giudizio è positivo»

(msn.com)

Il segretario della Cisl contro lo sciopero generale di Cgil e Uil: «Non è una manovra da sciopero, strumento che non va usato in modo ideologico, altrimenti si snatura. Landini vuole farsi aggregator ...

Landini (CGIL) critica la manovra del governo Meloni: “Decisioni prese senza confronto, mai visto prima”

(orizzontescuola.it)

Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ha espresso forti critiche alla gestione della legge di Bilancio da parte del governo Meloni.

Manovra, Luigi Sbarra contro Maurizio Landini: "Basta fare da traino all'opposizione"

(informazione.it)

Anche i sindacati litigano. Accade sulla manovra del governo. Da una parte Maurizio Landini, dall'altra Luigi Sbarra. Il primo, segretario della Cgil, attacca il numero uno della Cisl: 'Per loro la ma ...