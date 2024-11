Sicilia ha fame di lavoro? Non sembrerebbe, se è vero, come è vero, che nel 2024 la Regione è riuscita a non spendere 50 milioni di euro che potevano dare respiro a imprese e lavoratori e che solo ora potranno essere sbloccati, almeno si spera, dopo essere stati congelati per un anno”. Lo Palermotoday.it - L'M5S all'Ars: "La Sicilia ha fame di lavoro? Ma il Governo ha congelato 50 milioni utili alle imprese" Leggi tutto su Palermotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Palermotoday.it: "Lahadi? Non sembrerebbe, se è vero, come è vero, che nel 2024 la Regione è riuscita a non spendere 50di euro che potevano dare respiro ae lavoratori e che solo ora potranno essere sbloccati, almeno si spera, dopo essere stati congelati per un anno”. Lo

L'M5S all'Ars: "La Sicilia ha fame di lavoro? Ma il Governo ha congelato 50 milioni utili alle imprese"

(palermotoday.it)

All’Ars il giuramento di Lidia Adorno (M5s): “Sarò strumento dei cittadini in questo Palazzo”

(ilsicilia.it)

Adorno ha cominciato oggi la sua attività parlamentare col gruppo M5s all'Ars in sostituzione di Martina Ardizzone ...

L'Ars recepisce il "salva casa" di Salvini: ok pure alla legge Urbanistica, no a sanatorie per le case al mare confiscate

(palermotoday.it)

Ritirato l'articolo che avrebbe permesso ai Comuni di prevedere la possibilità di aumentare la cubatura del 30% per gli edifici demoliti e ricostruiti. Schifani e Savarino: "Semplificati e razionalizz ...

M5S Ars: “La Sicilia ha fame di lavoro? Solo il governo non lo sa. 50 milioni di euro congelati per un anno, potevano dare respiro alle imprese”

(lavalledeitempli.net)

