LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: scattano le qualifiche Sprint! La Ferrari sfida Norris e Verstappen

-10 minuti: le Ferrari sono state le prime ad uscire dai box, mentre Mercedes, McLaren e Red Bull escono solo ora. -11 minuti: subito tutti in pista. Il sole che dominava fino a poco fa ora è finito dietro le nuvole e la temperatura si è abbassata parecchio. 19.30 SEMAFORO VERDE!! SCATTA LA SQ1 DI INTERLAGOS!!!!!!!! 19.28 Tra pochi istanti si inizia! Ricordiamo che la SQ1 sarà di soli 12 minuti e si disputerà su gomme medie obbligatorie per tutti. 19.26 Condizioni meteo di Interlagos. Sole pieno e temperatura di 22° per quanto riguarda l'atmosfera e 43° sull'asfalto. 19.23 Seconda notizia di giornata. Kevin Magnussen è a letto per una forte indisposizione. Al suo posto girerà OLIVEr Bearman sia oggi sia domani per la Sprint Race. 19.20 Iniziamo con le notizie di giornata.

Già qualche giorno fa anche suo papà Jos in un'intervista al sito tedesco F1-Insider.com aveva ... sarà possibile vedere in live streaming prove libere e qualifiche su Sky Go e NOW.

Credo che tutti nelle libere di Interlagos siano stati presi un po' in contropiede dopo l'ottimismo su una pista che, riasfaltata, si pensava potesse concedere agli assetti di andare molto molto bassi ...