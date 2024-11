Oasport.it - Jorge Martin sicuro a Sepang: “Siamo a posto, la caduta non mi preoccupa”

Leggi tutto su Oasport.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Prima giornata del weekend di(Malesia), sede del penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, andata in archivio. Le pre-qualifiche sono state all’insegna del confronto tra i duellanti di questo campionato, ovveroe Francesco Bagnaia. Il leader del campionato ha iniziato alla grande e lavorato molto bene sia in configurazione “gara” che nel time-attack. Nel finale, solo Pecco è stato in grado di fare meglio del crono dello spagnolo, che non ha potuto migliorare il suo riscontro nell’ultimo run per via di unain curva-1. “Ho fatto un ottimo lavoro, mi sono trovato bene sulla moto. In mattina, nelle libere, ero indietro perché avevo pensato esclusivamente a capire come lavorassero le gomme. Nel pomeriggio le cose sono tornate alla normalità. Pecco è in forma, ma noi“, ha raccontatoai microfoni di Sky Sport.