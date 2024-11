Musebarch, il museo Etnoantropologico delle Madonie, biblioteca dei Padri cappuccini e archivio storico che si trova a Geraci Siculo, all'interno della nuova Rete dei musei comunali della Sicilia, voluta da Anci Sicilia e che si è appena costituita. "entrare a far parte di questa Palermotoday.it - Il Musebarch di Geraci Siculo entra nella Rete dei musei comunali dell'Anci Sicilia Leggi tutto su Palermotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Palermotoday.it: C'è anche il, il museo Etnoantropologicoe Madonie, biblioteca dei Padri cappuccini e archivio storico che si trova a, all'internoa nuovadei, voluta dae che si è appena costituita. "re a far parte di questa

Il Musebarch di Geraci Siculo entra nella Rete dei musei comunali dell'Anci Sicilia

(palermotoday.it)

Si trova nell'ex convento dei Padri cappuccini e nella sua antica biblioteca è custodita, tra l'altro, la prima stampa del Trattato sulla falconeria di Federico II "De arte venandi cum avibus" del 159 ...

Geraci Siculo, via ai lavori per il potabilizzatore: "Stop a ferro e alluminio nelle nostre acque"

(palermotoday.it)

"Con l’esecuzione dei lavori per il nuovo potabilizzatore – ha detto il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa – si risolverà il problema legato alla qualità delle acque erogate che ...