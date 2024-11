Giovanni ha ispirato poeti, musicisti e drammaturghi nella composizione di opere che sono diventate immortali. Con il suo nuovo spettacolo, che approda a Brescia, Arturo Cirillo si misura con questo mito, fondendo insieme la tradizione di Molière e l’opera di Mozart su libretto di Da Ponte. In scena per la cinquantunesima Stagione del Centro Teatrale Bresciano, Don Giovanni sarà al Teatro Sociale di Brescia dal 6 al 10 novembre, tutti i giorni alle ore 20.30, la domenica alle ore 15.30. Arturo Cirillo firma l’adattamento, la regia ed è il protagonista dello spettacolo. Accanto a lui saranno in scena Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini. Ilgiorno.it - Giocare e sedurre fino a morire: don Giovanni mito e leggenda Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Sin dalla prima metà del Seicento, con la sua straordinaria forza, la figura di donha ispirato poeti, musicisti e drammaturghi nella composizione di opere che sono diventate immortali. Con il suo nuovo spettacolo, che approda a Brescia, Arturo Cirillo si misura con questo, fondendo insieme la tradizione di Molière e l’opera di Mozart su libretto di Da Ponte. In scena per la cinquantunesima Stagione del Centro Teatrale Bresciano, Donsarà al Teatro Sociale di Brescia dal 6 al 10 novembre, tutti i giorni alle ore 20.30, la domenica alle ore 15.30. Arturo Cirillo firma l’adattamento, la regia ed è il protagonista dello spettacolo. Accanto a lui saranno in scena Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a morire: don Giovanni mito e leggenda; Ancona, Cirillo porta in scena il mito di Don Giovanni; Il gioco della seduzione: 7 uomini rivelano com'è cambiato il corteggiamento negli ultimi 70 anni; I migliori profumi afrodisiaci che trasformano la seduzione in un gioco olfattivo a fior di pelle; "Gli ultimi 20 euro e poi smetto": l'inferno delle slot machine, una partita ogni 4 secondi e 300 euro in un’ora; Una donna a cui piace essere geisha, un'altra che «rimpiange» il catcalling; Approfondisci 🔍

Giocare e sedurre fino a morire: don Giovanni mito e leggenda

(ilgiorno.it)

Arturo Cirillo porta a Brescia il suo nuovo spettacolo su Don Giovanni, un adattamento che fonde Molière e Mozart. In scena al Teatro Sociale dal 6 al 10 novembre.

Come giocare a dodgeball

(deabyday.tv)

L'obiettivo L’obiettivo del gioco è colpire i contendenti della squadra avversaria lanciando la palla e quindi eliminandoli, ma attenzione, se un giocatore della squadra prende al volo il tuo lancio, ...

Assopigliatutto: Regole, Strategie e Come Giocare

(assopoker.com)

Scopri come giocare a Assopigliatutto, il tradizionale gioco di carte italiano. Regole semplici, strategia e divertimento per tutti.

Meteo SARDEGNA - Previsioni fino a 15 giorni

(ilmeteo.it)

La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dal mattino e fino a sera. Temperature massime in aumento ...