ROMA – "Il mantra è: lasciare ogni cosa al suo posto. E, se proprio necessario, toccare il meno possibile". Per lo stesso concetto caro a Giorgia Meloni – "squadra che vince non si cambia" – non c'è un 'dopo Fitto' nei disegni futuri del governo. Vale a dire che il super dicastero guidato da ministro salentino – Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr – "è stato cucito addosso a Raffaele, dunque non avrebbe senso mettere qualcun altro al suo posto", tornano a confermare autorevoli fonti all'Adnkronos. Anche perché "per fare un Fitto ne servirebbero tre", la battuta che rimbalza.

Fitto verso Bruxelles ma non verrà sostituito: ipotesi deleghe a Palazzo Chigi

"Il mantra è: lasciare ogni cosa al suo posto. E, se proprio necessario, toccare il meno possibile". Per lo stesso concetto caro a Giorgia Meloni -"squadra che vince non si cambia"- non c'è un 'dopo Fitto' nei disegni futuri del governo.

Fitto promette all’Eurocamera puntualità sulle scadenze del Pnrr: “No a pagamenti dopo il 2026”

Nelle risposte scritte alle domande degli eurodeputati in vista dell'audizione in commissione Regi del prossimo 12 novembre, il vicepresidente designato della Commissione europea sottolinea la propria ...

G7 sviluppo urbano, Fitto non presiede e passa testimone a Piantedosi

Passaggio di testimone per il G7 Sviluppo urbano sostenibile in programma a Roma, presso la storica sede di Palazzo Altemps, lunedì prossimo, 4 novembre 2024. Il vertice avrebbe dovuto essere presiedu ...

Vertice tra Meloni, Tajani, Fitto e Salvini a Bruxelles

Vertice tra la premier Giorgia Meloni e i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini a Bruxelles.