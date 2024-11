Anteprima24.it - Festa di Halloween, tanti bimbi alla Sezione Egizia del Museo del Sannio

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anteprima24.it: Tempo di lettura: < 1 minutoAnche in questa occasione “alFuga dal Tempio di Iside”, l’iniziativa organizzata per i bambini in occasione delladipresso ladeldeldi Benevento, ha fatto registrare il sold out. A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale). Inieri pomeriggio hanno preso parteinvadendo ildove sono stati catapultati nel misterioso tempio della dea Iside, costruito dall’imperatore romano Domiziano. Qui, ognuno indossando il tipico costume per festeggiare, i bambini si sono divertiti giocando per risolvere indovinelli, rompicapo, enigmi.