F1 Max Verstappen | La macchina saltava troppo pista molto sconnessa Sulla pioggia…

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Maxlimita i danni, spreme al massimo la sua Red Bull e chiude in quarta posizione la qualifica sprint del Gran Premio del Brasile 2024, quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il tre volte campione iridato si è inserito in mezzo alle due Ferrari, dietro a Charles Leclerc e davanti a Carlos Sainz, mentre McLaren ha fatto doppietta con Oscar Piastri che ha beffato per 29 millesimi Lando Norris. “Nei primi giri di qualifica mi sono ritrovato a saltare su tutti i dossi, credo che la riasfaltatura abbia peggiorato la guida. Laè estremamenteovunque, e questa non è una cosa buona per la nostra. I saltellamenti mi sono costatinel tempo sul giro“, il commento del nativo di Hasselt ai microfoni di Sky Sport a fine giornata.