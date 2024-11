Ilfattoquotidiano.it - È morto a 26 anni il pianista Antonio Atriano: solo pochi mesi fa aveva scoperto di avere un tumore

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Èa 26, stroncato da unchefa glicambiato la vita:, giovane e talentuoso, è venuto a mancare lunedì 28 ottobre. Era ritenuto uno dei giovani pianisti più talentuosi nonché una delle promesse musicali più brillanti., diplomatosi al Conservatorio nel 2022, era un musicista apprezzato e conosciuto, impegnato in numerosi concerti e attività musicali. Si esibiva regolarmente al Teatro Sociale epartecipato a eventi di rilievo, come l’inaugurazione di una mostra fotografica e un concerto a Palazzo Te a Mantova. Oltre alla musica,era impegnato anche nella gestione del ristorante di famiglia e insegnava in una scuola di musica a Castiglione delle Stiviere. Un ragazzo pieno di talento e di passione, come lo ricorda chi lo ha conosciuto.