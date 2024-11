Sport.quotidiano.net - Duri, sporchi e cinici. Palladino si accende:: "Vincere così serviva»

Il successo di misura di Genova nel bilancio di Raffaelevale anche più di recenti e roboanti affermazioni. "E' stata una vittoria sofferta e sporca. Voglio fare i complimenti al Genoa e ai suoi tifosi perché è stato molto difficile giocare in questo stadio. Ci hanno sporcato tante giocate ma queste sono le vittorie che ti danno soddisfazione. Ciuna partita, da uomini veri. Sono le vittorie che ci fanno crescere e ci danno grande morale e consapevolezza". Soddisfazione anche a New York, dove il presidente Rocco Commisso ha seguito il match in televisione. A fine gara ha chiamato dirigenti e allenatore per congratularsi. "La classifica non mi piace guardarla - prosegue-, adesso ho in testa solo la partita contro il Torino. Guardo alla crescita della squadra, dobbiamo mantenere questa umiltà.