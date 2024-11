Napolipiu.com - Doveri arbitra Napoli-Atalanta: i precedenti che preoccupano i tifosi

(Napolipiu.com - venerdì 1 novembre 2024)- Una designazione che fa discutere dopo le ultime polemicheli contro ilin serie A Sono preoccupati i supporters azzurri e sicuramente non sono felici gli sportivi in generale sulla designazione diper il. Dopo le strumentali polemiche nazional – bianconere per Juventus –alla V giornata era da evitare la scelta diper–. Dopo la strumentale e ingiustificata campagna mediatica Rocchi non ha utilizzatoin A nelle successive due giornate di campionato. Pare molto sensibile il designatoreli sulla provenienza di determinate proteste e non ad altre. E’ il caso di Marinelli ancora fermo da un mese per la campagna mediatica nazional – bianconera per l’espulsione di Coinceçao in Juventus – Cagliari (VII giornata).