Ilgiorno.it - Controllo di vicinato a Saronno. Attivati altri due gruppi di cittadini. La Polizia locale: "Più tempestivi"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Due nuovididi: sono quelli del quartiere Le Villette in zona Santuario e di via Ungaretti. Al momento in città sono già attivi due: quello storico alla Cassina Ferrara e quello creato l’anno scorso al Matteotti. "Non si tratta di ronde e men che meno di persone armate – ha spiegato il sindaco Augusto Airoldi – sonoche collaborano e allertano le forze dell’ordine in caso di situazioni sospette. Non sono quattro amici al bar, ma persone a cui la Prefettura riconosce un ruolo e dei compiti, grazie a un protocollo che noi abbiamo firmato. Non devono fare attività di pattugliamento o atti di eroismo, ma solo segnalare gli atti criminali osservati".