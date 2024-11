Commemorazione dei defunti, la Festa dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate, il Comitato per le onoranze composto da Prefettura, Provincia e Comune di Ferrara ha predisposto un programma di cerimonie per le giornate di sabato 2, lunedì 4 e martedì 5 novembre Ferraratoday.it - Commemorazione dei defunti, prevista la funzione religiosa per i caduti di tutte le guerre Leggi tutto su Ferraratoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ferraratoday.it: In occasione delladei, la Festa dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate, il Comitato per le onoranze composto da Prefettura, Provincia e Comune di Ferrara ha predisposto un programma di cerimonie per le giornate di sabato 2, lunedì 4 e martedì 5 novembre

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:deilareligiosa per i caduti di tutte le guerre;dei, a Lanciano divieti temporanei per il cimitero;dei: il programma della cerimonia per il 2 novembre; Ognissanti e, tutte le celebrazioni nei cimiteri e le messe in cattedrale; La festa di Ognissanti con il caro-crisantemi: aumenti a quota 15%; L’Associazione “Eredi della storia” e le associazioni combattentistiche alla cerimonia del 2 e 4 novembre a Molfetta; Approfondisci 🔍

Commemorazione dei defunti. Presidio dei volontari nei cimiteri. Si ampliano gli orari d’apertura

(msn.com)

San Cataldo sarà accessibile dalle 8 alle 17. Le strutture del forese fino alle 20. Aumenteranno i controlli di Polizia locale per rendere sempre più sicure le visite.

Riccione commemora i defunti: il programma della cerimonia

(altarimini.it)

Sabato 2 novembre si svolgerà a Riccione la cerimonia di commemorazione dei defunti. Alle 14:15 è prevista la deposizione della corona d’alloro davanti al monumento dei caduti di guerra, di fianco ...

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E TUTTI I SANTI: LE FUNZIONI IN VALSASSINA

(valsassinanews.com)

VALSASSINA – La memoria dei morti è per i cristiani una grande celebrazione della resurrezione: quello che è stato confessato, creduto e cantato nella celebrazione delle singole esequie viene ...

Commemorazione dei defunti, gli orari dei cimiteri di Milano

(milanotoday.it)

In occasione di Ognissanti il Comune di Milano ha predisposto l'apertura straordinaria dei cimiteri. A esclusione del cimitero di Muggiano e del Sacrario dei Caduti, fino a domenica 3 novembre dalle 8 ...