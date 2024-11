Cina: scoperto enorme deposito di manganese nella regione centrale (Di venerdì 1 novembre 2024) Changsha, 01 nov – (Xinhua) – I geologi cinesi hanno scoperto un enorme giacimento di manganese nella Cina centrale, la cui riserva potenziale complessiva e’ stimata a oltre 200 milioni di tonnellate, ha dichiarato oggi l’Istituto di indagine geofisica e geochimica della provincia dello Hunan. Nel bacino Qiyang-Lingling di Yongzhou, nella provincia, sono gia’ stati scoperti circa 84 milioni di tonnellate di minerale di manganese. “Il manganese e’ una materia prima essenziale per industrie come l’acciaio, le nuove energie e i materiali avanzati”, ha dichiarato Liao Fengchu, direttore dell’istituto. I ricercatori hanno anche trovato un consistente giacimento di minerale di manganese con un significativo potenziale industriale a seguito di una recente perforazione a una profondita’ di oltre 1.016 metri nel bacino, ha dichiarato Xu Junwei, ingegnere capo dell’istituto. Romadailynews.it - Cina: scoperto enorme deposito di manganese nella regione centrale Leggi tutto su Romadailynews.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Changsha, 01 nov – (Xinhua) – I geologi cinesi hannoungiacimento di, la cui riserva potenziale complessiva e’ stimata a oltre 200 milioni di tonte, ha dichiarato oggi l’Istituto di indagine geofisica e geochimica della provincia dello Hunan. Nel bacino Qiyang-Lingling di Yongzhou,provincia, sono gia’ stati scoperti circa 84 milioni di tonte di minerale di. “Ile’ una materia prima essenziale per industrie come l’acciaio, le nuove energie e i materiali avanzati”, ha dichiarato Liao Fengchu, direttore dell’istituto. I ricercatori hanno anche trovato un consistente giacimento di minerale dicon un significativo potenziale industriale a seguito di una recente perforazione a una profondita’ di oltre 1.016 metri nel bacino, ha dichiarato Xu Junwei, ingegnere capo dell’istituto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Un’riserva di litio accende la speranza per il futuro delle energie rinnovabili; In Norvegia è statoil più grande giacimento di terre rare d’Europa; Norvegia,«il più grande giacimento di terre rare in Europa»; Trovato un nuovo giacimento di litio in; Lahaund’acqua sulla Luna;und'acqua sulla Luna; Approfondisci 🔍

Cina: scoperto enorme deposito di manganese nella regione centrale

(romadailynews.it)

Changsha, 01 nov – (Xinhua) – I geologi cinesi hanno scoperto un enorme giacimento di manganese nella Cina centrale, la cui riserva potenziale complessiva e’ stimata a oltre 200 milioni di tonnellate, ...

L'impennata dei brevetti sui semiconduttori in Cina: una crescita del 42% in mezzo alle sanzioni statunitensi

(notebookcheck.it)

Gran parte di questa crescita proviene dalla Cina, che ha registrato un enorme aumento del 42% dei depositi ... che di solito mostrano che le aziende cinesi depositano i brevetti più velocemente dei ...

Auto, la Cina risponde ai dazi dell’Ue: scatta il «deposito cauzionale» per i veicoli europei

(lettera43.it)

A pochi giorni dall’ok dei Paesi Ue all’introduzione di dazi per le auto elettriche provenienti dalla Cina, Pechino ha ... Si tratta di un «deposito cauzionale» che gli importatori dovranno ...

Scoperte in Cina le più piccole uova di dinosauro mai trovate: deposte un lontano parente del T-rex

(fanpage.it)

In Cina, sono state scoperte le più piccole uova di dinosauro ... Quando pensiamo ai dinosauri, immaginiamo animali enormi, cosa che in parte era vera. Ma insieme ai giganti come Tyrannosaurus ...