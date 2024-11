Latuafonte.com - Chi è Giovanni Tronchetti Provera: età, genitori, lavoro, ex moglie, Instagram

Leggi tutto su Latuafonte.com

(Latuafonte.com - venerdì 1 novembre 2024)- Ultimo aggiornamento 1 Novembre 2024 4:34 pm by Redazione A ottobre del 2024 e inizio novembre, si parla dia fianco di Chiara Ferragni. Sembra che ormai i due formino una coppia. Prima le foto sul lago di Como del settimanale Chi e poi i video in cui ballano abbracciati a una festa di Halloween a Milano, al Maka Loft. Come riporta Gabriele Parpiglia, pare proprio che tra loro non ci sia una semplice amicizia, bensì un’effettiva storia d’amore. Sembra che la Ferragni dopo la fine della sua love story con Fedez abbia definitivamente voltato pagina. Ma vediamo ora insieme chi èe cosa si sa su di lui.