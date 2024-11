Cavalieri Union Alessandro Lunardi a tirare le somme di una situazione certamente inedita per i Cavalieri Union, ancora alla ricerca del primo successo. E domani alle 14,30, al Chersoni, arriverà il Petrarca Padova. O meglio, si tratta della seconda squadra del club campione d’Italia in carica (impegnato in Serie A Elite) che occupa la settima posizione del girone 1 di Serie A. Lanazione.it - Cavalieri, serve il riscatto: "Tutti convinti: ripartenza" Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: "La situazione non è delle più semplici, perché non siamo abituati a fronteggiare momenti di crisi. Quella con Padova sarà secondo me una gara equilibrata, possiamo far loro male su alcune situazioni di gioco. Puntiamo al primo risultato positivo". E’ l’ex-capitano nonché attuale collaboratore tecnico deiUnion Alessandro Lunardi a tirare le somme di una situazione certamente inedita per iUnion, ancora alla ricerca del primo successo. E domani alle 14,30, al Chersoni, arriverà il Petrarca Padova. O meglio, si tratta della seconda squadra del club campione d’Italia in carica (impegnato in Serie A Elite) che occupa la settima posizione del girone 1 di Serie A.

"La situazione non è delle più semplici, perché non siamo abituati a fronteggiare momenti di crisi. Quella con Padova sarà secondo me una gara equilibrata, possiamo far loro male su alcune situazioni ...

