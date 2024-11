?Biella brutto incidente nella notte di Halloween | gravissimo un bimbo di 4 anni feriti anche i genitori e i fratelli

nella notte di Halloween a Valdilana, in provincia di Biella. Un bambino di 4 anni è stato portato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita in condizioni critiche a causa delle ferite subite in un incidente. La dinamica dell’incidente Il bambino si trovava in auto con i genitori e i fratelli quando, per ragioni ancora da accertare, il veicolo è uscito di strada nella zona di Trivero. Nell’abitacolo erano presenti tutta la famiglia, composta dai genitori e tre figli. Il più piccolo ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sono rimasti feriti: La madre, 41 anni, il padre, 47 anni, e gli altri due figli, 9 e 11 anni, sono rimasti feriti in modo non grave. Immagine di repertorio. Leggi tutto su Dayitalianews.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: Tragediadia Valdilana, in provincia di. Un bambino di 4è stato portato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita in condizioni critiche a causa delle ferite subite in un. La dinamica dell’Il bambino si trovava in auto con ie iquando, per ragioni ancora da accertare, il veicolo è uscito di stradazona di Trivero. Nell’abitacolo erano presenti tutta la famiglia, composta daie tre figli. Il più piccolo ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sono rimasti: La madre, 41, il padre, 47, e gli altri due figli, 9 e 11, sono rimastiin modo non grave. Immagine di repertorio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Investe il padre della fidanzata, che muore dopo 19 giorni: ragazzo rischia l'accusa di omicidio preterintenzionale; Gravein bici per Luca Zani: è il super testimone del caso Pozzolo; Operaio si schiaccia la mano in una pressa; Sparo a Capodanno, il deputato di FdI Pozzolo indagato. Usata l’immunità per non consegnare gli ...;a Castel Guelfo: finisce fuori strada, gravissimo 52enne; Pullman contro auto, grave il sindaco di Sala; Approfondisci 🔍

Biella, l'auto con un intera famiglia fuori strada nella notte. Gravissimo un bimbo di 4 anni

(torino.corriere.it)

È gravissimo un bimbo di 4 anni rimasto ferito in un incidente a Trivero, nel biellese. Si trovava in auto con i genitori, la madre di 41 anni e il padre di 47 e i fratelli di 9 e 11 anni quando, per ...

Auto fuori strada a Biella, grave bimbo di 4 anni

(msn.com)

Una intera famiglia di 5 persone - padre, madre e tre figli - è stata coinvolta in un grave incidente stradale la scorsa notte a Trivero, nel Biellese. Nella zona della frazione Ferrero, l'auto su cui ...

Sport in lutto: addio a Matilde Lorenzi, aveva 19 anni

(laprovinciadibiella.it)

Sport in lutto: addio a Matilde Lorenzi, aveva 19 anni. Ieri un brutto incidente in pista durante una sessione di allenamento ...

Nuovo incidente mortale questa notte

(rainews.it)

Non si ferma la scia di sangue sulle strade umbre. Un altro incidente mortale c'è stato questa notte, poco prima dell'una lungo il raccordo Terni - Orte all'altezza di San Liberato. Il bilancio ...