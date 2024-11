Gaeta.it - Arresto per spaccio di cocaina a San Giuseppe Vesuviano: fermato un 33enne dai carabinieri

A San Giuseppe Vesuviano, nell'area metropolitana di Napoli, si è registrato un importante intervento da parte dei carabinieri della locale stazione. I controlli antidroga hanno portato all'arresto di un uomo di 33 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine per vecchi trascorsi con la giustizia. L'operazione fa parte di una strategia più ampia per combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti nella regione, un problema che colpisce in modo significativo diverse comunità. L'operazione dei carabinieri hanno eseguito una perquisizione ordinaria nell'abitazione del sospetto, un'azione che rientra nelle consuete attività di monitoraggio per contrastare il traffico di droga.