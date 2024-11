Quotidiano.net - Anm, 'continui attacchi, c'è un'aria pesante'

Leggi tutto su Quotidiano.net

(Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- "Imediatici ai giudici che assumono decisioni sgradite al potere, ci costringono a prender nuovamente parola per denunciare le ferite che questo abusato triste copione reca anzitutto alle istituzioni del Paese. Non si accetta l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario, non si tollera che i giudici si esprimano senza assecondare la volontà ed i programmi del governo e della sua maggioranza". Così la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati riunitasi oggi aggiungendo che "si respira un'".