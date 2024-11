A Taurano i beni confiscati alla camorra diventano un rifugio per donne vittime di violenza - "Solo attraverso la messa in rete dei beni confiscati è possibile affermare la presenza concreta dello Stato come riferimento per l’intera comunità". Così il sindaco di Taurano, Michele Buonfiglio, ha sottolineato con forza il messaggio durante la cerimonia svoltasi ieri a Lauro per commemorare Avellinotoday.it - A Taurano i beni confiscati alla camorra diventano un rifugio per donne vittime di violenza Leggi tutto su Avellinotoday.it (Avellinotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- "Solo attraverso la messa in rete deiè possibile affermare la presenza concreta dello Stato come riferimento per l’intera comunità". Così il sindaco di, Michele Buonfiglio, ha sottolineato con forza il messaggio durante la cerimonia svoltasi ieri a Lauro per commemorare

