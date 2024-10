Gaeta.it - Violenza giovanile alla stazione delle autocorriere di Modena: aggressione e intossicazione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Proseguono episodi ditra i giovani a, con un nuovo incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri. Un gruppo di studenti minorenni ha aggredito un coetaneo in un contesto facilmente raggiungibile da molti, mentre altri ragazzi attendevano l’autobus all’uscita dscuola. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, sia per la brutalità dell’atto sia per la giovane età degli aggressori e della vittima.in pieno giorno: la dinamica dell’episodio Intorno alle 14, mentre i ragazzi attendevano il proprio mezzo di trasporto, l’è esplosa all’improvviso. Un gruppo di minor?nni ha preso di mira un coetaneo, colpendolo ripetutamente a calci e pugni. La situazione è stata ulteriormente aggravata dagli sputi lanciati contro la vittima.