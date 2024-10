VIDEO | "Giovani sempre più soli con la tecnologia, l'antidoto? L'amore", l'analisi del comandante dei carabinieri (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cultura del legame con l'altro, ma anche ritorno all'inclusività come forma di coinvolgimento dei Giovani di cui è necessario mettersi in ascolto per comprenderne le problematiche che riguardano, oggi più che mai, l'età scolare e adolescenziale. È questo l'antidoto proposto dal comandante Messinatoday.it - VIDEO | "Giovani sempre più soli con la tecnologia, l'antidoto? L'amore", l'analisi del comandante dei carabinieri Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cultura del legame con l'altro, ma anche ritorno all'inclusività come forma di coinvolgimento deidi cui è necessario mettersi in ascolto per comprenderne le problematiche che riguardano, oggi più che mai, l'età scolare e adolescenziale. È questo l'proposto dal

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:| "più soli con la tecnologia, l'antidoto? L'amore", l'analisi del comandante dei carabinieri; Roma capitale degli Hikikomori,piùchiusi in casa (); IL. Sessualità, per irapportipiù precoci; Sanremo2024, svelati i nomi dei 46 artisti. Come funziona il nuovo regolamento; Sessualità, per irapportipiù precoci; Ecco come e perché YouTube cambia l’algoritmo; Approfondisci 🔍

Sessualità, per i giovani rapporti sempre più precoci

(quotidiano.net)

Milano, 21 ott. (askanews) - In occasione della Giornata mondiale dell'ascolto del 21 ottobre, Durex ha presentato i risultati della settima edizione dell'Osservatorio "Giovani e Sessualità", realizza ...

Sempre più giovani nelle carceri per adulti: col decreto Caivano un detenuto su otto ha meno di 25 anni. I reparti separati? Non esistono

(ilfattoquotidiano.it)

Poco più di un anno fa, il 30 giugno 2023, i minori di 25 anni reclusi nelle carceri per adulti italiane erano 3.274. Oggi sono 5.067, quasi 1.800 in più: un detenuto su otto appartiene a questa fasci ...

IL VIDEO. Sessualità, per i giovani rapporti sempre più precoci

(ildolomiti.it)

Fra i dati emersi, evidenziato come i giovani si approccino al sesso prematuramente: 1 su 10 ha, infatti, il suo primo rapporto sessuale prima dei 13 anni. Più della metà dei ... fruibili ...

Sicilia, giovani sempre più online. Arriva la proposta di legge

(licatanet.it)

Il social più amato continua a essere Whatsapp, davanti a Instagram, YouTube e TikTok. Solo il 30% afferma di usare Facebook, sempre più “da boomer ... temi e insidie della navigazione per i giovani. ...