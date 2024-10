Val d’oca, la raffinatezza del vino si tocca con mano: arrivano le nuove etichette Rive signature (Di giovedì 31 ottobre 2024) La linea di eccellenza di Val d’oca – brand specialistico di Cantina Produttori di Valdobbiadene – cambia veste. Nasce Rive signature, una collezione che sigilla e rafforza la riconoscibilità delle tre Rive del Prosecco Superiore DOCG e sottolinea ancor più il ruolo di Val d’oca come custode del Trevisotoday.it - Val d’oca, la raffinatezza del vino si tocca con mano: arrivano le nuove etichette Rive signature Leggi tutto 📰 Trevisotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La linea di eccellenza di Val– brand specialistico di Cantina Produttori di Valdobbiadene – cambia veste. Nasce, una collezione che sigilla e rafforza la riconoscibilità delle tredel Prosecco Superiore DOCG e sottolinea ancor più il ruolo di Valcome custode del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Valdobbiadene, nuove etichette Rive Signature per la linea d’eccellenza did’Oca; Trentodoc brut millesimato 2020: eleganza edella Valle dei Laghi; Approfondisci 🔍

Val d'Orcia: itinerario alla scoperta dei vini DOC

(discovertuscany.com)

Ma con un pò di determinazione, ed ovviamente un ottimo punto di partenza, i vini DOC della Val d'Orcia sono riusciti a farsi strada nel mercato vinicolo, catturando l'attenzione di appassionati ed ...

Val di Chiana, terra degli Etruschi & del Vino

(discovertuscany.com)

per uno dei vini più pregiati della regione come il Vino Nobile di Montepulciano e per l'olio extra vergine di oliva di Trequanda. La parte senese della val di Chiana è caratterizzata da pendii dolci ...

San Martino, castagne e vino

(informazione.it)

San Martino Castagne e Vino si appresta a vivere la sua undicesima edizione con un programma che prenderà il via la sera dell’8 novembre e proseguirà fino al pranzo di domenica 10 novembre.

Ricette con Vino Rosso

(cucchiaio.it)

Il risotto all'Ossolando DOP con riduzione al Prünent è un primo piatto gustoso e profumato, preparato con il tipico formaggio della Val d'Ossola, perfetto per una cena speciale o un pranzo in ...