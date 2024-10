Umbria, Donatella Tesei indagata per fondi agricoli: il gip archivia (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stata già archiviata dal gip di Perugia l'indagine per abuso d'ufficio a carico della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei (ricandidata alle prossime regionali con il centrodestra) e dell'assessora al Bilancio Paola Agabiti. In giornata era emerso che la Procura di Perugia aveva iscritto nel registro degli indagati Tesei e Agabiti. Il procuratore Cantone ha inviato al Gip la richiesta di archiviazione alla luce dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio. E l'avvocato Nicola Di Mario, difensore di Agabiti, ha confermato l’archiviazione: "Laddove non fosse stata disposta l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, la originaria e provvisoria contestazione di reato elevata a carico della dottoressa Paola Agabiti sarebbe risultata del tutto infondata sul piano giuridico". Tg24.sky.it - Umbria, Donatella Tesei indagata per fondi agricoli: il gip archivia Leggi tutto 📰 Tg24.sky.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stata giàta dal gip di Perugia l'indagine per abuso d'ufficio a carico della presidente della Regione(ricandidata alle prossime regionali con il centrodestra) e dell'assessora al Bilancio Paola Agabiti. In giornata era emerso che la Procura di Perugia aveva iscritto nel registro degli indagatie Agabiti. Il procuratore Cantone ha inviato al Gip la richiesta dizione alla luce dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio. E l'avvocato Nicola Di Mario, difensore di Agabiti, ha confermato l’zione: "Laddove non fosse stata disposta l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, la originaria e provvisoria contestazione di reato elevata a carico della dottoressa Paola Agabiti sarebbe risultata del tutto infondata sul piano giuridico".

