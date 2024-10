Trattato pandemico globale, Oms: “possibile concluderlo entro quest’anno” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Sebbene gli Stati membri abbiano compiuto progressi nell’ambito dell’accordo sulla pandemia, alcune delle questioni più cruciali restano irrisolte. Esorto tutti gli Stati membri a continuare ad ascoltarsi a vicenda, all’interno della regione e oltre, a continuare a cercare un terreno comune e a concludere un accordo forte entro la fine di quest’anno, se possibile, e Imolaoggi.it - Trattato pandemico globale, Oms: “possibile concluderlo entro quest’anno” Leggi tutto 📰 Imolaoggi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Sebbene gli Stati membri abbiano compiuto progressi nell’ambito dell’accordo sulla pandemia, alcune delle questioni più cruciali restano irrisolte. Esorto tutti gli Stati membri a continuare ad ascoltarsi a vicenda, all’interno della regione e oltre, a continuare a cercare un terreno comune e a concludere un accordo fortela fine di, se, e

Trattato pandemico globale. Tedros (Oms): "È possibile concluderlo entro quest'anno"

"Sebbene gli Stati membri abbiano compiuto progressi nell'ambito dell'accordo sulla pandemia, alcune delle questioni più cruciali restano irrisolte. Esorto tutti gli Stati membri a continuare ad ascol ...

Il dottor Paolo Bellavite è tra gli Autori del Rapporto 16 dell'Osservatorio Internazionale Card. Van Thuan appena uscito

Il 4 novembre, l'Organo Intergovernativo di Negoziazione (INB) cercherà ancora una volta di far passare il Trattato Pandemico delle Nazioni Unite.

La Tbc torna a riprendersi il triste primato e nel 2023 si posiziona nuovamente come principale malattia infettiva mortale