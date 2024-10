Tentato incendio doloso a Mugnano di Napoli: le indagini svelano un piano per incassare l’assicurazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Mugnano di Napoli si è consumato un episodio inquietante che ha messo in luce comportamenti estremi di una famiglia. Le indagini dei Carabinieri hanno rivelato un intento criminoso per incendiare l’appartamento familiare e incassare il premio assicurativo. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il piano è stato sventato pochi minuti prima che le fiamme potessero divampare, portando alla denuncia di tre membri della famiglia coinvolta: padre, madre e figlio. Il piano di incendio: un meccanismo artigianale Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il metodo escogitato dalla famiglia per provocare l’incendio è stato di una semplicità inquietante, evidenziando la gravità del crimine. Gaeta.it - Tentato incendio doloso a Mugnano di Napoli: le indagini svelano un piano per incassare l’assicurazione Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Adisi è consumato un episodio inquietante che ha messo in luce comportamenti estremi di una famiglia. Ledei Carabinieri hanno rivelato un intento criminoso per incendiare l’appartamento familiare eil premio assicurativo. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, ilè stato sventato pochi minuti prima che le fiamme potessero divampare, portando alla denuncia di tre membri della famiglia coinvolta: padre, madre e figlio. Ildi: un meccanismo artigianale Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il metodo escogitato dalla famiglia per provocare l’è stato di una semplicità inquietante, evidenziando la gravità del crimine.

