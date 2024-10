Stefano De Martino ad “Affari Tuoi” spiazza tutti: “Camilla mi ricorda un po’ Emma…”. In studio cala il gelo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Momenti di imbarazzo e sorpresa nell’ultima puntata di “Affari Tuoi”. Stefano De Martino, conduttore del quiz di Rai 1, ha spiazzato il pubblico con un commento inaspettato sulla cantante Emma Marrone, sua ex fidanzata. Durante la partita di Santino, concorrente del Lazio, De Martino ha notato una certa somiglianza tra la pacchista Camilla e la cantante salentina. “Camilla mi è un po’ Pink e un po’ Emma, ad ogni modo una cantante”, ha commentato il conduttore, scatenando un gelo improvviso in studio. La storia d’amore tra Stefano De Martino e Emma Marrone, nata nel 2012 durante la loro partecipazione ad “Amici“, è stata un vero e proprio tormentone mediatico, seguita con passione dai fan. E di conseguenza, anche la loro separazione, avvenuta nel 2013, aveva suscitato grande clamore. Ilfattoquotidiano.it - Stefano De Martino ad “Affari Tuoi” spiazza tutti: “Camilla mi ricorda un po’ Emma…”. In studio cala il gelo Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Momenti di imbarazzo e sorpresa nell’ultima puntata di “”.De, conduttore del quiz di Rai 1, hato il pubblico con un commento inaspettato sulla cantante Emma Marrone, sua ex fidanzata. Durante la partita di Santino, concorrente del Lazio, Deha notato una certa somiglianza tra la pacchistae la cantante salentina. “mi è un po’ Pink e un po’ Emma, ad ogni modo una cantante”, ha commentato il conduttore, scatenando unimprovviso in. La storia d’amore traDee Emma Marrone, nata nel 2012 durante la loro partecipazione ad “Amici“, è stata un vero e proprio tormentone mediatico, seguita con passione dai fan. E di conseguenza, anche la loro separazione, avvenuta nel 2013, aveva suscitato grande clamore.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Affari tuoi, la concorrente somiglia a Emma: la battuta diDe; Affari Tuoi,Decostretto a interrompere tutto: ma non riesce a stare zitto e alla fine esplode | Fuoco e fiamme in studio;De‘trova’ Emma Marrone ad Affari Tuoi: la citazione all’ex e la rabbia dei social; Ad Affari TuoiDescorge Emma nel viso di una pacchista: "Le somigli";Denomina Emma Marrone ad Affari Tuoi: gelo in studio;De, la gaffe ad Affari Tuoi fa discutere; Approfondisci 🔍

Stefano De Martino ‘trova’ Emma Marrone ad Affari Tuoi: la citazione all’ex e le reazioni (negative) dei social

(libero.it)

Il conduttore del game show di Rai 1 ha nominato la sua ex compagna dei tempi di Amici davanti a una concorrente: il commento divide il pubblico ...

Ad Affari Tuoi Stefano De Martino scorge Emma nel viso di una pacchista: “Le somigli”

(msn.com)

Ad Affari tuoi, nella puntata del 30 ottobre, Stefano De Martino ha notato una certa somiglianza tra Camilla, pacchista dell’Umbria, e la sua ex fidanzata, la cantante Emma Marrone.

Stefano De Martino nomina Emma Marrone ad Affari Tuoi: gelo in studio

(msn.com)

La puntata di Affari Tuoi di mercoledì 30 ottobre ci ha regalato diversi momenti particolari durante la puntata di Santino ma, più di tutto, ha fatto discutere per un gesto di Stefano De Martino, che ...

Stefano De Martino nomina Emma ad Affari Tuoi: ecco perché

(corrierenazionale.it)

Affari Tuoi, Stefano De Martino nomina Emma: ecco perché il conduttore ha fatto sobbalzare il pubblico di Rai 1 e dei social.