Sondaggio choc dei sindacati. San Matteo, monta il disagio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Non si sentono valorizzati e manifestano un profondonei confronti della gestione aziendale. I risultati di undi Cgil, Uil e Fials effettuato tra circa 1.200 dei 3.800 dipendenti del Sanparlano di malessere talmente diffuso da portare il 63,5% dei lavoratori a considerare l’idea di dimettersi. "Questo dato non può e non deve essere ignorato - commentano i-, evidenza unprofondo che potrebbe tradursi in una grave perdita di personale qualificato". L’84,49%, invece, giudica insufficiente il modo in cui la direzione valorizza le loro competenze, l’86% considera insufficienti le politiche aziendali per favorire un corretto equilibrio tra vita professionale e personale e l’84,85% del dipendenti ritiene che l’azienda non promuova un ambiente di lavoro collaborativo e rispettoso.