Sequestro di oltre 1500 kg di alimenti a Rosarno: azione congiunta della Polizia e dei sanitari (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un'operazione congiunta di Polizia ha portato al Sequestro di più di un quintale e mezzo di alimenti e surgelati nel comune di Rosarno. Questo intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato di Gioia Tauro e da personale delle unità sanitarie del SIAN di Palmi, dell'Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Questo controllo si è reso necessario per monitorare la sicurezza alimentare e contro le violazioni ambientali. Monitoraggio della sicurezza alimentare Il focus dell'operazione è stato garantire la sicurezza degli alimenti distribuiti al pubblico e prevenire attività commerciali illecite. Gli ispettori sanitari hanno operato in maniera serrata per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie.

