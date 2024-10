Schlein e le vedove del centro (Di giovedì 31 ottobre 2024) La sconfitta del centrosinistra in Liguria ha riaperto l’infinito balletto delle vedove del centro. Tema che in passato è stato persino divertente, ai tempi di Follini e Casini che facevano Schlein e le vedove del centro il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Schlein e le vedove del centro Leggi tutto 📰 Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La sconfitta delsinistra in Liguria ha riaperto l’infinito balletto delledel. Tema che in passato è stato persino divertente, ai tempi di Follini e Casini che facevanoe ledelil manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Arrivata in Albania la nave della Marina con 16 migranti: 10 bengalesi e 6 egiziani; Elezioni europee, Ellya Sky TG24: "No a un'Ue in guerra con la Russia". VIDEO; IL VIDEO.in Liguria: alleanza centrosinistra è estremamente competitiva; Liguria,: priorità del nostro programma sanità e legalità;in Liguria: alleanza centrosinistra è estremamente competitiva; Ellyfa le prove tecniche di leaderismo e si mette al(sinistra) della scena; Approfondisci 🔍

Schlein e le vedove del centro

(ilmanifesto.it)

Sinistra (Commenti) E' subito ripartito il coro che invita la leader del Pd al dialogo coi moderati. Ma per recuperare i voti dei più fragili deve svoltare a sinistra con più nettezza di quanto fatto ...

Schlein e Conte, è gelo: l’Umbria e l’Emilia-Romagna diventano decisive per il futuro del campo largo

(ilmessaggero.it)

Dopo una sconfitta, e per di più inaspettata, dovrebbe andare in scena lo psicodramma, la valle di lacrime, le discussioni e gli scontri dentro la coalizione che ha perso. E invece, ...

Voti in aumento (e una leader): i dem sono al centro del villaggio

(editorialedomani.it)

Nel 2022 il partito era uscito a pezzi dal voto, con M5s e terzo polo pronti a dividersi le sue spoglie. Dopo un anno e mezzo di segreteria Schlein, come dimostra la Liguria, la situazione è rovesciat ...

Schlein lancia segnali al centrosinistra per Umbria ed Emilia-Romagna

(corrierenazionale.it)

Dopo il voto in Liguria Schlein lancia segnali: “Puntiamo a essere il primo partito in tutta Italia, servono alleati solidi. Ora vincere in Emilia-Romagna e Umbria”.