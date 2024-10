‘Saranno Campioni’: Francesca Romana Lentini porterà nuova linfa alla sciabola femminile? (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la nostra rubrica “Saranno Campioni” e questa volta l’attenzione volge verso la scherma, da sempre una delle discipline che regala maggiori soddisfazioni allo sport italiano. Oggi si parla di una ragazza veramente giovanissima, ma dal futuro cristallino e che ha già saputo ottenere risultati importanti negli ultimi Mondiali ed anche Europei giovanili. Si parla di Francesca Romana Lentini, classe 2008 e talento della sciabola femminile azzurra. Il miglior risultato la sciabolatrice del Club Scherma Roma lo ha ottenuto proprio agli ultimi Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Riyadh, conquistando una meravigliosa medaglia d’argento nella categoria cadetti (Under 17). Una giornata straordinaria per la scherma azzurro, visto che nella stessa gara era arrivato il bronzo della compagna di squadra Vittoria Mocci. Oasport.it - ‘Saranno Campioni’: Francesca Romana Lentini porterà nuova linfa alla sciabola femminile? Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la nostra rubrica “Saranno Campioni” e questa volta l’attenzione volge verso la scherma, da sempre una delle discipline che regala maggiori soddisfazioni allo sport italiano. Oggi si parla di una ragazza veramente giovanissima, ma dal futuro cristallino e che ha già saputo ottenere risultati importanti negli ultimi Mondiali ed anche Europei giovanili. Si parla di, classe 2008 e talento dellaazzurra. Il miglior risultato latrice del Club Scherma Roma lo ha ottenuto proprio agli ultimi Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Riyadh, conquistando una meravigliosa medaglia d’argento nella categoria cadetti (Under 17). Una giornata straordinaria per la scherma azzurro, visto che nella stessa gara era arrivato il bronzo della compagna di squadra Vittoria Mocci.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: ‘Saranno’:Lentini porterà nuova linfa alla sciabola femminile?; Weekend a Roma: 24 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 settembre; Europei Germania 2024: Diretta Rai Sport - 1a Giornata: Calendario, Palinsesto e Telecronisti; Dai prima fascia a Berrettini senior: id’Italia dei veterani; C’è posta per te, idella Roma non trattengono le lacrime: cosa è successo; Ai Mondiali di sci c'è spazio per l'arte. Il progetto diGhezze; Approfondisci 🔍