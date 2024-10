Sangue nel parcheggio del supermercato. Lite furibonda, colpito al collo col cacciavite (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una Lite furibonda sfocia in un accoltellamento ieri verso le 20.45 nel parcheggio del supermercato Aldi di via Bertini, che si trova nel tratto fra la tangenziale e il sottopassaggio della ferrovia. A terra, ferito, in una pozza di Sangue, finisce un 30enne nordafricano, centrato tra il collo e la scapola da alcuni fendenti di un cacciavite impugnato da un altro nordafricano poi scappato oltre la ferrovia, verso viale Gramsci. Sul posto arrivano in pochi minuti i carabinieri e le ambulanze del 118. I sanitari hanno medicato sul momento il ferito, cosciente, ma sotto choc e dolorante. Il 30enne immigrato è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Vecchiazzano. Non si conosceva fino a ieri sera tardi l’entità della ferita. Le condizioni dell’uomo erano state definite dai medici "gravi". Ilrestodelcarlino.it - Sangue nel parcheggio del supermercato. Lite furibonda, colpito al collo col cacciavite Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unasfocia in un accoltellamento ieri verso le 20.45 neldelAldi di via Bertini, che si trova nel tratto fra la tangenziale e il sottopassaggio della ferrovia. A terra, ferito, in una pozza di, finisce un 30enne nordafricano, centrato tra ile la scapola da alcuni fendenti di unimpugnato da un altro nordafricano poi scappato oltre la ferrovia, verso viale Gramsci. Sul posto arrivano in pochi minuti i carabinieri e le ambulanze del 118. I sanitari hanno medicato sul momento il ferito, cosciente, ma sotto choc e dolorante. Il 30enne immigrato è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Vecchiazzano. Non si conosceva fino a ieri sera tardi l’entità della ferita. Le condizioni dell’uomo erano state definite dai medici "gravi".

L’aggressore si è dileguato: sia lui che la vittima sono di origine nordafricana. Si cercano le immagini delle telecamere ...

